EUROPÉENNES - Listes électorales : vers un grand bug ? Que faire si vous n'êtes plus inscrit ?

Gros problème : les communes relèvent des erreurs au sein des nouvelles listes reçues par l'Insee. Par exemple, une coquille dans l'état-civil, comme un deuxième prénom mal renseigné qui peut entraîner une radiation par l'Insee.





Pour comprendre les difficultés de la mise en place du REU, nous nous sommes adressés à la municipalité de Toulouse et ses 260.000 électeurs. Comment a procédé la ville ? "Après les élections de 2017, nous avons conservé les cartes d'électeur non-distribuées qui nous ont été retournées." Le service des élections de la ville a contacté ces personnes pour en connaître la raison : adresse mal indiquée, changement de nom après un mariage ou un divorce, déménagement, etc.





Une fois les listes 'écrémées' de ces erreurs d'inscription, les informations ont été envoyées à l'Insee, chargé de centraliser toutes les données nationales. Mais des erreurs ont été constatées par la ville de Toulouse dans les nouvelles listes éditées par l'Insee : des électeurs manqueraient à l'appel.





Contactée par LCI, la ville de Marseille nous partage aussi son inquiétude. "Selon les chiffres d'octobre 2018, date de début d'initialisation du Répertoire électoral unique, l'Insee a relevé, pour Marseille, 5.000 écarts d'état civil 'marqués' et 110.000 écarts d'état civil 'modérés' sur les listes électorales. Seuls les écarts d'état civil marqués, c'est-à-dire les erreurs graves pour l'Insee, ont pu être traités à l'échéance de décembre 2018. Mais il nous était impossible d'analyser et de corriger les 110.000 écarts d'état civil modérés." Résultat à Marseille : plus de 65.000 cartes d'électeur ont été retournées en mai 2019.



Autre problème, la ville nous apprend que l'Insee a radié plus de 5.500 Marseillais établis hors de France sur une population totale de 5.900 personnes, opération effectuée après l'édition des nouvelles cartes électorales. Marseille s'attend à ce que "le Tribunal d'instance soit sollicité en nombre pour régulariser l'inscription de centaines d'électeurs marseillais radiés à tort." Réponse dimanche.