Européennes : LaREM vent debout contre un RN "cheval de Troie de Trump et Poutine"

La liste du RN (23,5%) se maintient devant la liste LaREM, 22% : c'est l'enseignement du baromètre d'Harris interactive/Epoka pour TF1-LCI, Le Figaro et RTL, dévoilé dimanche. Une avance qui inquiète la majorité macroniste, laquelle a sonné la charge ce week-end. Avec un argument que plusieurs cadors font entendre dans les médias : le parti de Marine Le Pen serait le "cheval de Troie" des plans de Trump et Poutine pour affaiblir l'Europe.





Cette petite musique ne doit rien au hasard. Elle coïncide avec l'arrivée à Paris de Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump et soutien de Marine Le Pen. Cela a fourni des munitions à la liste LaREM-MoDem, avant le scandale aux accents russes qui a détruit samedi la coalition droite-extrême droite en Autriche. "Marine Le Pen, l'extrême droite autrichienne, l'extrême droite allemande sont fortement liées au parti de Poutine et à Poutine", a dénoncé le vétéran écologiste Daniel Cohn-Bendit, un proche d'Emmanuel Macron, lors d'une session Facebook Live dimanche matin. Une référence à l'affaire qui a mené en quelques heures à la démission à Vienne du vice-chancelier d'extrême droite Heinz-Christian Strache et à la rupture de la coalition.