Parlement européen : les forces pro-UE contiennent la poussée de l'extrême droite

En effet, il faudra désormais avec deux autres groupes politiques, susceptibles de participer aux manoeuvres politiques européennes, désormais. Les écologistes, dont les poussées française, britannique et allemande ont permis au groupe ALE de passer de 52 à 70 membres. Et les libéraux qui, fort notamment des succès de LaRem en France et dans d'autres pays (Slovaquie, Irlande, etc.), passent de 69 à 107 membres. De quoi former, comme le souhaite LaRem, une coalition libéraux/écologistes/sociaux-démocrates/chrétiens-démocrates ?





Quoi qu'il arrive, ce sera en tout cas sans les conservateurs, souverainistes et groupes d'extrême droite qui, en trois groupes distincts, gagnent une vingtaine de sièges : 58 pour les eurosceptiques, 56 pour les souverainistes et 58 pour l'extrême droite, contre 77, 42 et 36 dans la mandature précédente.