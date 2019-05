Parlement européen : les forces pro-UE contiennent la poussée de l'extrême droite

En effet, il faudra désormais compter avec deux autres groupes politiques, susceptibles de participer aux manœuvres politiques européennes. Les écologistes, dont les poussées française, britannique et allemande ont permis au groupe Verts/Alliance libre européenne de passer de 52 à 68 membres. Et les libéraux qui, fort notamment des succès de LaRem en France et dans d'autres pays (Slovaquie, Irlande, etc.), voient l'Alliance des libéraux et des démocrates européens, de 69 à 105 membres. De quoi former, comme le souhaite LaRem, une coalition libéraux/écologistes/sociaux-démocrates/chrétiens-démocrates ?





Quoi qu'il arrive, ce sera en tout cas sans les conservateurs, souverainistes et groupes d'extrême droite qui, en trois groupes distincts, gagnent une vingtaine de sièges : 54 pour les Conservateurs et réformistes, où iront les Polonais du PiS, 58 pour l'Europe de la liberté et de la démocratie directe (où siégera le parti du Brexit) et 59 pour l'Europe des nations et des libertés (la future maison de la Ligue et du Rassemblement national), contre 77, 42 et 36 dans la mandature précédente.