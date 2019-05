Européennes : pour leur premier vote par correspondance, les détenus ont voté en majorité pour le RN

"La question qui se pose, c'est la suite", a souligné François Korber, délégué général de l'association d'aide aux détenus Robin des lois, et militant pour le vote en détention depuis 2013. "Maintenant, on sait faire pour les scrutins nationaux à circonscription unique. C'est beaucoup plus complexe pour les autres, notamment pour les municipales", a commenté Stéphane Bredin.