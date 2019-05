Européennes : pourquoi les autonomistes corses et les régionalistes soutiennent-ils la liste EELV ?

Comme le soulignait récemment Le Point, cette histoire d'amour entre une partie des élus corses - pas tous - et les écologistes ne date pas d'hier et ne constitue pas vraiment une surprise. Au-delà des combats environnementaux qui ont vu des militants corses et écologistes converger depuis un demi-siècle, une stratégie d'alliance politique s'est forgée il y a déjà trente ans, à l'occasion des élections européennes. En 1989, à la suite d'un accord entre l'Union du peuple corse et les Verts d'Antoine Waechter, Max Simeoni, l'oncle de l'actuel président de l'exécutif corse et frère d'Edmond Simeoni, l'un des pères du nationalisme corse récemment décédé, s'était porté candidat aux européennes. Entre 2009 et 2014, cette association a permis aux élus corses de compter un député au Parlement européen. En outre, fin 2015, les écologistes ont compté parmi les premiers soutien aux nationalistes nouvellement élus à la tête de la collectivité.





Au-delà du candidat corse François Alfonsi, EELV compte sur sa liste six personnalités régionalistes issues de Régions et peuples solidaires (R&PS), une fédération de mouvements qui prône le "dépassement de l'Europe des Etats" et promeut "l'autonomie" des territoires contre "le centralisme parisien". Parmi ces personnalités : Lydie Massard, membre de l'Union démocratique bretonne, Lucien Betbeder, élu du Pays Basque ou encore Amélie Cervello, qui défend la création d'une collectivité du Pays Catalan.