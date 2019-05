Européennes : RN, LaRem, France insoumise... combien de sièges obtiendrait chaque liste ?

En appliquant la répartition proportionnelle entre les listes potentiellement qualifiées, on obtiendrait 22 ou 23 sièges pour la liste du RN, 21 sièges pour LaRem et 11 pour la droite LR. Viendraient ensuite la liste de Manon Aubry (8 à 9 sièges), celle des écologistes d'EELV (7 sièges) et celle des socialistes (4 à 5 sièges).





Par comparaison, dans l'actuel Parlement européen issu des élections de 2014, le PS comptait 13 sièges, la droite LR 20 sièges, le RN 15 sièges - 24 sièges obtenus en 2014 par le rassemblement FN-RBM, mais il y a eu des départs en cours de mandat -, EELV 6 sièges et l'ancienne alliance Front de gauche, 4 sièges.