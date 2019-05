Européennes : Thierry Baudet, la figure montante des eurosceptiques aux Pays-Bas

Issu d'un milieu familial très aisé, amateur de Bach, capable de tenir son premier discours au Parlement en latin, ce lointain descendant de francophones qui se décrit lui-même comme "l'intellectuel le plus important des Pays-Bas" est un représentant de l'élite. Ce qui ne l'empêche pas de dénoncer les élites politiques néerlandaises et européennes. Mercredi soir, le nouveau visage médiatique du populisme européen a ainsi comparé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Napoléon et à Hitler, en raison des prises de position trop hostiles, selon lui, de l'exécutif européen à l'égard du président russe Vladimir Poutine.





Pro-russe, viscéralement hostile à l'immigration, le jeune leader eurosceptique vante, en lieu et place de l'Union européenne, une Europe "boréale", concept défendu par Jean-Marie Le Pen, qui consisterait à fermer les frontières du continent aux populations non blanches. Baudet est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage, Indispensables frontières - Pourquoi le supranationalisme et le multiculturalisme détruisent la démocratie, où il dénonce le démantèlement des Etats-nations, le pouvoir des tribunaux internationaux et l'ouverture de l'Europe à des populations issues d'autres cultures. Son discours jugé moins agressif que celui de Geert Wilders à l'égard des musulmans - il voit toutefois dans l'islam "un danger" - a valu à son mouvement de rallier une frange plus large de l'électorat, notamment au sein de couches sociales plus aisées.