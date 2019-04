Elections européennes : ce que contient le projet du Rassemblement national

Principale évolution : le parti confirme qu'il renonce dans son programme au "Frexit", et donc au retrait de la France de l'Union européenne. Une idée abandonnée depuis le lendemain de l'élection présidentielle de 2017 et qui n'est plus évoquée dans aucun des programmes du Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen plaide néanmoins pour une "Europe des nations" et des "coopérations" au lieu d'une Union européenne qu'il juge “fédéraliste” et “carcérale”.





Autre renoncement : Le Rassemblement national ne souhaite plus abandonner l'euro au profit d'un retour au franc. En janvier 2019, Marine Le Pen avait expliqué que cette mesure ne constituait plus une priorité. Le parti préfère miser sur une réforme des missions de la Banque centrale européenne (BCE) et “de sa gouvernance.”





Le Rassemblement national souhaite toutefois la suppression de la Commission européenne, un organe “non démocratique” disposant des pouvoirs exécutifs et législatifs et qui a vocation, selon le parti de Marine Le Pen, à devenir un simple secrétariat administratif du Conseil européen, sans prérogatives particulières.