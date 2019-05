Après la déroute de LFI, Clémentine Autain critique la ligne du parti et la stratégie du "clash"

Les électeurs de La France Insoumise "désarçonnés ou mécontents de la proposition politique qu'on leur a faite" ? C'est en tout cas ce qu'estime Clémentine Autain, qui n'y va pas par quatre chemins dans un entretien publié sur le site internet de L'Obs au lendemain de la débâcle subie par LFI aux élections européennes.





Pour l'élue insoumise de Seine-Saint-Denis, si le parti a récolté 6,31% des voix dimanche, loin des 19,58% obtenus au premier tour de l'élection présidentielle, c'est qu'en 2017, "on avait eu un Mélenchon rassembleur" qui "avait réussi à faire le plein au sein de la gauche radicale et à capter un électorat déçu du PS". Mais "ce capital politique s'est érodé", regrette-t-elle. "L'état d'esprit polémique et clivant a sans doute pris le dessus sur la mise en avant de notre vision du monde et de nos propositions. Or notre famille politique prospère quand elle s'appuie sur le ressort de l'espérance et non sur celui de la haine", explique encore la députée.