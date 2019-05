Européennes : Bardella, Loiseau, Bellamy... quel candidat a le mieux réussi sa campagne ?

A qui profite la campagne des européennes ? Difficile à dire, à cinq jours du scrutin. Alors que les principales têtes de liste ont débattu lundi soir sur LCI, et s'apprêtent à rééditer l'exercice à deux reprises avant la fin de la campagne, la hiérarchie n'a pas été fondamentalement bouleversée. Baromètre après baromètre, les intentions de vote enregistrées par l'institut Harris Interactive et l'agence Epoka pour LCI affichent le même ordre : Jordan Bardella, tête de liste RN (désormais légèrement en tête) au coude-à-coude avec Nathalie Loiseau (LaREM), suivis de loin par François Xavier Bellamy (LR), Manon Aubry (LFI), Yannick Jadot (EELV) puis Raphaël Glucksmann (PS-PP).





Est-ce à dire que cette campagne n'a pas modifié d'un iota les rapports de forces ? Pas si simple. On a bien observé des variations dans le duo de tête, la majorité présidentielle ayant cédé du terrain ces derniers jours à la liste RN, même si l'écart ne dépasse jamais deux points. On a vu également la campagne du philosophe François-Xavier Bellamy partir de loin - autour de 8% - pour effleurer les 15%, avant de se replier autour de 12 à 13%. Quant au duel LFI-EELV, il a tourné au profit de la formation de Jean-Luc Mélenchon, qui semble avoir creusé l'écart, sans pour autant que les deux listes ne s'éloignent de plus de trois points. Qui a donc gagné à mener campagne ?