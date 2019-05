Européennes : Emmanuel Macron fustige le bilan du RN, "une catastrophe"

Emmanuel Macron s'investit encore un peu plus dans la campagne des européennes. A 8 jours du scrutin, le président de la République a une nouvelle ciblé le RN de Marine Le Pen est Jordan Bardella. Le 10 mai dernier, il avait déjà affirmé qu'il ferait tout pour que le Rassemblement National n'arrive pas en tête aux élections européennes. Ce vendredi 17 mai, en déplacement à Biarritz, il a déclaré que le bilan du parti de Marine Le Pen est une catastrophe.





"Ils ont gagné, il ne faut pas l'oublier", a expliqué le chef de l'Etat en référence au score du FN arrivé en tête en 2014. "Qu'ont-ils fait, les sortants ? Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendu en Europe, y compris pour nous protéger : quand, après les attentats, la France, avec François Hollande, s'est battu avec beaucoup de justesse pour mieux protéger nos aéroports, mieux ficher et prévenir les gestes terroristes, quelles sont les forces politiques qui n'ont pas voulu voter avec nous ? Le Front national. Leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. Je considère donc que c'est mon devoir d'appeler nos concitoyens à regarder ce qu'a fait ce mouvement politique en Europe. On a plus parlé de lui pour des affaires d'assistants parlementaires que pour l'Europe. "



