Européennes : François Asselineau, un haut fonctionnaire devenu apôtre du Frexit à plein temps

Proche de Charles Pasqua, il s'engage au RPF en 1999 en tant que porte-parole et membre du bureau national. L'ancien ministre de l'Intérieur nommera ensuite François Asselineau à la tête de son cabinet au conseil général des Hauts-de-Seine de 2001 à 2004.





Après avoir claqué la porte de l'UMP, dont il a été membre lorsqu'il siégeait au Conseil de Paris, François Asselineau a fondé son parti le 25 mars 2007, pour marquer le cinquantenaire de la signature du Traité de Rome. "Un choix symbolique", avait confirmé à l'époque celui qui s'est fait depuis l'avocat du "Frexit" et se disait "passionné par les voyages, les civilisations étrangères et les textes religieux du monde". Selon son site, il aurait visité 85 pays, et aurait vécu au Japon.





Désormais, son statut est celui d'inspecteur général des finances en disponibilité. En clair : il ne travaille plus pour l'administration et a donc cessé de bénéficier pour le moment de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. Retournera-t-il un jour dans l'administration ? Son quotidien semble en effet intégralement consacré à l'UPR, un parti qui compte plus de 30.000 adhérents depuis 2018. Un succès acquis en particulier sur sa chaîne Youtube, où il dispose de plus de 112.000 abonnés. A titre de comparaison, La France insoumise a 44.500 abonnés.