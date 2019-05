Elections européennes : le parti animaliste, cette petite liste qui fait bien mieux que Florian Philippot

Un chat sur un fond violet, le regard triste et le poil blanc. C'est avec cette affiche électorale que le Parti animaliste a obtenu 2,18% des suffrages exprimés, dimanche soir aux Européennes. Soit 1,5 point de plus que Florian Philippot et sa liste Ensemble patriotes et gilets jaunes. L'ex-bras droit de Marine Le Pen grimpe à 0,65 %. De son côté, Francis Lalanne, culmine à 0,54%, avec Alliance jaune.