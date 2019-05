EUROPÉENNES - Listes électorales : vers un grand bug ? Que faire si vous n'êtes plus inscrit ?

Pourquoi un Répertoire électoral unique ?

Le Répertoire électoral unique a été mis en place pour une raison très simple : obtenir des listes électorales actualisées en temps réel. Les listes sont fiables car désormais adossées au Répertoire national d'identification des personnes physiques.





Concrètement, qu'est-ce que cela change pour les communes ?

Auparavant, chaque municipalité établissait seule ses listes électorales. Maintenant, les communes doivent envoyer les informations à l'Insee, qui centralise les données de tous les électeurs français. Puis, l'Insee renvoie ensuite aux communes les listes électorales mises à jour.





Pourquoi centraliser les données des électeurs ?

L'avantage est d'éviter les multiples inscriptions pour une même électeur, l'Insee pouvant constater immédiatement si une personne est inscrite à plusieurs endroits. De plus, les listes électorales sont mises à jour régulièrement, avec l'inscription automatique des nouveaux majeurs et la possibilité de venir s'inscrire six semaines avant le scrutin. Auparavant, les inscriptions sur les listes étaient closes au 31 décembre de l'année précédant l'élection.