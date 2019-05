Européennes : Macron s'investit dans la campagne de Loiseau jusque dans son affiche

La reprise en main présidentielle ne se limite d'ailleurs pas à la propagande électorale. Face aux difficultés de Nathalie Loiseau, notamment engendrées par sa présence sur une liste d'extrême droite à Sciences Po et par un enchaînement de maladresses, qui lui valent d'être désormais menacée par le Rassemblement national dans les sondages, Emmanuel Macron anime aussi les dîners de campagne.





Il s'est ainsi invité à un dîner où étaient conviés les 30 colistiers LaRem/Modem, mardi 7 mai, au palais de Tokyo. Une visite surprise, sans présence de la presse, mais non sans élément de langage. Ainsi son entourage a-t-il fait valoir qu'il avait fait "passer un message de mobilisation et d'encouragement", à trois semaines de l'échéance électorale. Nathalie Loiseau n'en a apparemment pas pris ombrage, déclarant, à la sortie : "Emmanuel Macron, c'est le leader de l'Europe. Il nous a parlé des enjeux européens ce soir. Ça nous a fait tous très plaisir. C'était un moment de joie, de mobilisation bien sûr et je crois que ça a fait plaisir à l'ensemble des colistiers qui étaient là."





Cette volonté de rasséréner les troupes ira-t-elle jusqu'à animer un meeting ? Sans doute pas, espère un de ses proches, qui, auprès de LCI, confie qu'il "ne voit pas le président de la République au milieu de banderoles et de drapeaux. Il doit être au-dessus des partis". Du côté de la tête de liste, on assure que cette hypothèse ne prendra sans doute pas corps. Toutefois, le dîner du mardi 7 mai "ne sera pas le seul investissement" d'Emmanuel Macron, assure-t-on, envisageant "un, deux ou trois" autres événements. Samedi, c'est Edouard Philippe qui viendra prêter main forte à Nathalie Loiseau en meeting à Strasbourg.