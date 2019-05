Marine Le Pen assure que Steve Bannon n'a "aucun rôle" dans la campagne du RN

Car la présidente du parti d’extrême droite est accusée par la majorité d'être le "cheval de Troie" des plans de Trump et Poutine pour affaiblir l'Europe. Elle avait en effet invité Steve Bannon à participer, en tant qu’invité star, au congrès du Front National (l’ancien nom du RN) en mars 2018. La République en marche (LaREM) a dénoncé la présence de cet Américain dans la capitale alors que les élections approchent, décrivant une "atteinte à la souveraineté". "Il ne se cache absolument pas de son envie de s'ingérer dans notre scrutin", a même réagi la tête de liste, Nathalie Loiseau. Quant au directeur de campagne de la liste, Stéphane Séjourné, il décrit, lui, une stratégie "à vomir". Une commission d'enquête a été demandée par un bon nombre de députés et de sénateurs la semaine dernière afin de faire le clair sur les liens entre le RN et Steve Bannon.