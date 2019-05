Européennes : pirates, écologistes, animalistes, identitaires, fédéralistes... à chaque cause sa petite liste

Concurrente d'EELV, la liste Urgence écologie a été lancée à l'initiative du philosophe Dominique Bourg, ex-vice-président de la fondation Nicolas Hulot, de l'ex-ministre socialiste et actuelle députée Delphine Batho et de l'ancien candidat écologiste à la présidentielle de 1988 Antoine Waechter.





Accusant EELV de rechercher prioritairement les "alliances politiques", ces personnalités défendent une transformation radicale du mode de production et décrètent "l'état d'urgence écologique". "On parlera de la confiscation de l'Europe par les lobbies qui constituent un élément du discrédit et du rejet des institutions par les citoyens", a indiqué, en mars, l'ancienne ministre de l'Ecologie au Monde.