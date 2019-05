Européennes : quelle liste n’a pas de bulletin ? Comment imprimer son bulletin de vote ?

Les impressions des affiches, des professions de foi ou encore des bulletins de vote sont à la charge des candidats. Seules les listes avec plus de 3 % des suffrages exprimés pourront se faire rembourser. Et pour certains partis, ce seuil semble inatteignable. C'est le cas pour Allons enfants, pour le Parti Pirate, pour le parti Décroissance 2019, et pour Evolution citoyenne. Ces listes misent sur l'engagement de leurs électeurs.





Aussi, les citoyens sont invités à télécharger le bulletin de vote en ligne et à l'imprimer. Attention toutefois, les dimensions, le grammage ou encore la couleur sont réglementés par le code électoral.