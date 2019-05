Européennes : qui sont les 7 candidats qui débattent à 18h dans "La Grande confrontation" sur LCI ?

Sa passion de la politique démarre à 19 ans lorsqu’il adhère au Parti socialiste. Il connaît une ascension fulgurante au sein du parti en devenant président du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS), cinq ans après son entrée au PS. À cette époque, il est un membre éminent du courant rocardien, comme un certain Manuel Valls. Pendant les années 2000, Benoît Hamon poursuit son ascension avant de devenir en 2008 porte-parole du Parti socialiste. Après l’élection de François Hollande, il est nommé ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire. Il le restera jusqu’en mars 2014 avant de devenir ministre de l’Éducation nationale. Il démissionnera du gouvernement en même temps qu’Arnaud Montebourg pour protester contre la ligne économique de Manuel Valls et de François Hollande. Il occupera ensuite les rangs des frondeurs socialistes à l'Assemblée.





Longtemps donné comme outsider, il déjoue tous les pronostics et remporte, devant l'ex Premier ministre Manuel Valls, à une large majorité, la primaire de la Belle alliance populaire pour devenir le candidat du PS pour la présidentielle de 2017. Après son échec cuisant (6,36%) et sa défaite aux législatives, il a fondé en juillet 2017 son propre mouvement Génération.s. C’est en tant que tête de liste de ce jeune parti que l'ancien député des Yvelines se présente pour les élections européennes. Il mise notamment sur sa proposition d'un "Green New Deal", un grand plan d'investissement d'un montant de 500 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique.