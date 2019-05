Européennes : qui sont les 7 candidats qui débattront lundi à 20h45 dans "La Grande confrontation" sur LCI ?

Lorsqu'elle a commencé le water-polo en 2014, Manon Aubry était loin d'imaginer qu'elle entamerait une formation en politique. Désignée tête de liste de La France insoumise (LFI) lors de la convention de la formation de gauche radicale début décembre à Bordeaux, cette dernière doit désormais composer avec un emploi du temps toujours bien rempli, mais cela ne l’empêche pas de continue l'entraînement et les matchs deux à trois fois par semaine.





À seulement 29 ans, la jeune femme présente déjà une solide réputation dans les milieux associatifs et humanitaires. Après avoir présidé la section locale de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) durant ses études à Sciences Po Paris, elle a intégré, après son diplôme en relations internationales et droits de l'Homme, Médecins du Monde au Liberia, puis l'ONG The Carter Center, en République démocratique du Congo (RDC). Avant de rejoindre LFI et Jean-Luc Mélenchon (elle était également sollicitée par Benoît Hamon et Génération.s) pour les européennes, elle était porte-parole de l'ONG Oxfam France où elle était déjà reconnue pour son travail sur les inégalités et l'évasion fiscale.