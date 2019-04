Sondage exclusif : LaRem et le RN toujours au coude-à-coude

Sur la route de Strasbourg, les semaines se suivent et les sondages se ressemblent. Pour la sixième semaine de suite, l'étude menée pour LCI par Harris interactive - agence Epoka place les listes menées par Nathalie Loiseau et Jordan Bardella toujours en tête des intentions de vote. La liste La République en marche (LaRem) et Modem est évaluée à 23,5% et celle du Rassemblement national, à 21%.





Suivent derrière la liste Les Républicains (François-Xavier Bellamy) à 13,5%, puis celle de La France insoumise (Manon Aubry) à 9%, qui conserve son leadership à gauche, devant la liste d'Europe Ecologie Les Verts (Yannick Jadot) à 8,5% et de l'alliance PS et Place publique (Raphaël Glucksmann) à 6,5%.





En queue de classement, on retrouve Debout la France (Nicolas Dupont-Aignan) à 4%, Génération.s (Benoît Hamon) à 3%, le PCF (Ian Brossat) à 2,5%, l'UPR, l'UDI et LO, chacune à 1,5%, tandis que Les Patriotes ferment la marche à 0,5%. Des scores qui ne changent guère la donne par rapport aux précédentes études. Une étude qui prend en compte l'hypothèse d'une liste Gilets jaunes, évaluée à 2%.