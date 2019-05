Européennes : sur LCI, François-Xavier Bellamy "assume ses responsabilités" après la débâcle des Républicains

Dimanche soir, après les résultats de cette élection, François-Xavier Bellamy a demandé "pardon" aux partisans LR. Une réaction rarissime pour un homme politique. "J'ai employé ce mot car cela a été un immense honneur de conduire cette liste et ça a été un immense bonheur de sentir en France la confiance sur le terrain. Cela a été une belle campagne et j'aurais aimé offrir à ces personnes le résultat qu'elles espéraient. Je n'ai pas réussi", a-t-il dit. "J'aurais pu faire mieux mais ce qui est certain c'est que j'aurais pas pu faire plus. Je me suis donné sans compter", s'est justifié la tête de liste LR aux européennes.





Selon lui, le parti politique n'a pas su prendre le virage de ce "détournement de scrutin en référendum". "On a pas su sortir de ce piège, c'est l'enseignement. Cet étau qui n'a pas seulement pris en tenaille notre famille politique mais aussi la démocratie. Jamais on avait vu une élection d'une France qui vote l'une contre l'autre", dit-il, en référence aux duels RN/LaRem.