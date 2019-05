Européennes : Artemis Sorras, le gourou faussement milliardaire qui a promis de payer la dette grecque

Comment un homme peut-il conduire une liste électorale derrière les barreaux de sa prison ? En droit grec, il faut que toutes les condamnations visant Artemis Sorras soient définitives pour qu'il soit frappé d'inéligibilité. Ce qui n'est pas encore le cas. L'homme est encore sous le coup de six autres procédures pour lesquelles il risque la prison à perpétuité. Parmi celles-ci, la participation à une organisation criminelle, la diffusion de fausses nouvelles et l’appel à la haine.





Pour comprendre comment des personnes continuent à suivre ce projet, il suffit de se rendre dans l’une des 306 permanences que l’Assemblée des Grecs revendique dans le pays et à l’étranger. Avec une cinquantaine de bureaux "en cours d’aménagement", il y en a désormais deux-cents de plus qu’il y a deux ans. Avec sa façade bleue et blanche, ses vitres cachées par des affiches montrant les "preuves de l'existence des 600 milliards de dollars" et, comme toujours, son drapeau grec, le bureau de Kastoria s'est installé à la place d'une ancienne boulangerie. On y retrouve l’un des visages qui était au bord du lac, celui de Dimitri. Ancien homme d’affaires dans la ville, il reprend son verbatim complotiste : "Maintenant nous avons ouvert les yeux sur ce qu’il se passe, sur tout." Quand on demande combien d'adhérents compte le pays désormais, celui qui est pourtant à la tête de la permanence répond par un très vague "nous sommes beaucoup, des millions". Quand on souhaite des précisions, ce sexagénaire attaché à sa veste en cuir usée par le temps ne sait pas. Mais peu importe, pour lui "l’important, c’est que nous soyons informés". "Chaque jour, le peuple en apprend un peu plus, et c’est ça dont ils ont peur." Un "ils" derrière lequel ils rangent "tous ceux qui tiennent les ficelles du pouvoir", et dont le seul objectif est, selon ce groupe, de décrédibiliser la Grèce, pour retirer les richesses d’un pays qui a "la même fortune que vingt France".