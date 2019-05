Européennes : une 34e liste s'ajoute aux 33 déjà validées, dont trois issues des Gilets jaunes

Enfin, plus d'une dizaine d'autres listes ont été validées. Ni à droite ni à gauche, ces "petites" listes représentent notamment des intérêts catégoriels ou locaux, les européennes ayant régulièrement permis à des formations et mouvements plus ou moins structurés de se faire entendre.





- Urgence Ecologie (ECOL) avec en tête de liste Dominique Bourg

- Une France royale au coeur de l'Europe (DIV) avec Robert De Prevoisin

- La ligne claire (DIV) avec Renaud Camus

- Parti pirate (DIV) représenté par Florie Marie

- Démocratie représentative (DIV) mené par Hamada Traoré

- Parti des citoyens européens (DIV) avec Audric Alexandre

- Liste de la reconquête (DIV) avec Vincent Vauclin

- Parti fédéraliste européen (DIV) avec Yves Gernigon

- Allons enfants (DIV) représenté par Sophie Caillaud,

- Décroissance 2019 (DIV) avec Thérèse Delfel,

- A voix égales (DIV) avec Nathalie Tomasini,

- Neutre et actif (DIV) avec en numéro un Cathy Corbet,

- Parti révolutionnaire communiste (DIV) avec Antonio Sanchez,

- Espéranto (DIV) représenté par Pierre Dieumegard,

- Parti animaliste (DIV) avec Hélène Thouy,

- Les oubliés de l'Europe (DIV) avec Olivier Bidou en tête de liste et enfin,

- Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) avec Christian Luc Person

- Une Europe au service des peuples, avec Nagib Azergui