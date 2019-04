EXCLUSIF - Baromètre des européennes : en haut du classement, Loiseau et Bardella creusent l'écart avec leurs adversaires

Il reste moins d'un mois. 27 jours avant le vote pour les élections Européennes du 26 mai. Pour vous accompagner pendant cette dernière séquence de la campagne, LCI vous proposera quotidiennement son "Baromètre des européennes" réalisé par Harris interactive et l'agence Epoka en partenariat avec Le Figaro. Chaque jour, la même question sera posée à un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans et inscrite sur les listes électorales : "Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, parmi les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez? "





Quelle liste gagne du terrain dans l’opinion, quelle liste décroche ? Qui enverra le plus de députés au parlement européen ? Découvrez chaque jour l’évolution des tendances et du rapport de force avant le scrutin.