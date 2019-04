Combien coûte une campagne pour les élections européennes 2019 ?

A un mois et demi du scrutin, la course au financement de la campagne des européennes est loin d'être terminée. Depuis plusieurs semaines, plusieurs candidats ont raconté leurs déboires auprès des banques, devenues plus frileuses à l'égard des partis politiques, ou lancé des emprunts ou des appels aux dons auprès de leurs sympathisants pour parvenir à boucler leurs budgets.





Pour autant, la campagne des européennes est loin d'être la plus chère. A comparer, notamment, avec l'élection présidentielle, pour laquelle les principaux candidats ont dû avancer d'importantes sommes : 16,5 millions pour Emmanuel Macron, 11,5 millions pour Marine Le Pen, 15 millions pour Benoît Hamon, 13,7 millions pour François Fillon et 10,2 millions pour Jean-Luc Mélenchon.