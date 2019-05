Voter par procuration : est-ce encore possible ? comment faire ? On vous explique

Raison de santé : une personne incapable de se déplacer à cause de son état de santé peut exiger qu'un fonctionnaire de police se déplace jusqu'à son domicile pour établir la procuration. Cette demande doit être faite par écrit, accompagnée d'un certificat médical ou d'un justificatif de handicap.





Incarcération : pour la première fois, des prisonniers pourront voter à l’intérieur de leur prison. Ils devaient auparavant faire une demande de vote par procuration. Un simplification qui devrait séduire plus de détenus que pour les élection passées, marquées par une très faible participation.





Si vous changez d’avis et que vous souhaitez résilier votre procuration, c’est possible, et à tout moment. Devant les autorités compétentes, il vous suffit de suivre la même démarche. Vous pouvez aussi choisir au dernier moment de vous rendre au bureau de vote, malgré la procuration le jour du scrutin. Tant que votre mandataire n’a pas déjà voté en votre nom, vous pouvez voter.