Européennes 2019 : à quelle heure ouvrent et ferment les bureaux de vote en métropole et en outre-mer ?

Après deux ans sans élection, les citoyens sont appelés aux urnes pour désigner celles et ceux qui siégeront à Strasbourg, les cinq prochaines années. Les électeurs et électrices devront se rendre dans leur bureau de vote respectif, ou avoir fait une demande de procuration. Pour les personnes qui résident à l'étranger, ce sont les ambassades et consulats qui recueilleront les bulletins.