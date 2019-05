Ses détracteurs disent qu'elle décide de tout : quel est le véritable pouvoir de la Commission européenne ?

Malgré l'étendue de ses attributions, la Commission ne décide pas seule. En amont, le Conseil européen, siégeant également à Bruxelles, réunit deux fois par semestre les chefs d'Etats et de gouvernements de l'UE. Cette institution est privée de compétence législative mais elle constitue le moteur politique de l'UE, donnant l'impulsion et fixant la politique générale des Etats-membres. La Commission ne prend donc pas de décision n'entrant pas dans le cadre général fixé au préalable par les dirigeants démocratiquement élus de chaque pays. Le Conseil européen impulse également la représentation extérieure de l'UE et garde le dernier mot dans la nomination du président de la Commission, validée par un vote du Parlement et tenant compte des résultats des élections européennes.





En aval, deux institutions ont la charge d'amender, de valider et d'adopter la législation européenne et le budget élaborés par la Commission : le Conseil des ministres de l'UE, et le Parlement européen. Le Parlement européen - contrairement au Parlement français qui peut formuler des propositions de loi - n'a aucun pouvoir d'initiative législative ; pour autant, il peut demander à la Commission de soumettre des propositions, et tout acte législatif doit être adopté par lui pour entrer en vigueur (hormis certains domaines comme la fiscalité, la concurrence ou certains aspects de la politique sociale pour lesquels il n'est que consulté).





Dans les faits, l'élaboration des normes européennes est donc le fruit d'une négociation en plusieurs étapes entre la Commission, le Parlement et le Conseil de l'UE. Les gouvernement nationaux sont donc partie prenante dans le processus, et laisseront difficilement passer un texte qu'ils n'auront pas validé au préalable. De même, la majorité au Parlement européen a la possibilité de rejeter en deuxième lecture un texte avec lequel elle est en désaccord. Ce mécanisme complexe conduit donc logiquement la Commission à rechercher le consensus politique.





Les députés européens ont enfin le pouvoir d'ouvrir une commission d'enquête ou de voter une motion de censure contre la Commission, qui devra démissionner collectivement si le vote remporte la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le cas s'est présenté en novembre 2014 après les révélations sur les "LuxLeaks", mais la motion de censure des députés eurosceptiques contre le président Jean-Claude Juncker a été rejetée par 461 voix contre 101.