Il est derrière la "Fête à Macron" : François Ruffin, le député qui veut "réveiller le peuple"

"Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait." C'est en citant du Mark Twain, que François Ruffin a débuté son mandat, en prenant la parole, au soir des son élection aux législatives, le 18 juin 2017, devant ses soutiens réunis à Flixecourt, près d'Amiens. "On écrivait que sur le papier, tout était impossible", lance-t-il au micro. "Mais sur le papier, tout est impossible ! Sur le papier, on perd tout le temps, sur le papier, il n’y a pas de 14 juillet, pas de Front populaire ! Sur le papier, les gagnants gagnent toujours. On veut montrer que c’est l’inverse qui se passe !" Et ça a marché. François Ruffin a renversé la machine. Il partait de rien, et a été élu député de la première circonscription de la Somme, avec près de 56% des voix. Un vrai retournement, alors que rien n’était gagné : il avait passé la barre du premier tour avec 24,3% des suffrages, dix points derrière Nicolas Dumont, maire d’Abbeville et candidat REM.





Pas de triomphalisme, pourtant, au soir de la victoire. Pas de sourire éclatant, pas d’écrasante autosatisfaction. D’abord, parce que ce n'est pas le style du bonhomme. Ensuite, parce que François Ruffin parle très peu de lui. Il parle de "nous". De ces troupes, avec qui il a bataillé, avec qui il a arpenté le terrain, avec qui il a "joué le match jusqu’à la 96e minute", avant de l’emporter. Pas de triomphe, non plus, parce qu'il mesure d'un coup "la responsabilité qui est la mienne, ouais, ouais, sans déc !", mêlant, comme à son habitude, citations et langage parlé. François Ruffin se montre soucieux, ce dimanche soir. "Parce qu’à la limite, on n’a fait qu’une partie du boulot", dit-il au micro. "On a gagné une bataille, on n’a pas gagné la guerre. L’essentiel du travail est devant nous". Alors il trace la feuille de route. Ambitieux : "On va avoir un rôle dans l’hémicycle, mais aussi un rôle dehors. Il va falloir qu’on réveille notre peuple, qu’on le ranime. Parce que le rapport de force à l’Assemblée ne va pas être pour nous !"