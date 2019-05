"Je ne peux pas rester spectateur" : Macron justifie son implication dans la campagne LaRem aux élections européennes

Emmanuel Macron monte (à nouveau) au front à quelques jours du scrutin des élections européennes. Après une sortie générale en Roumanie, une autre, plus serrée contre le Rassemblement national à Biarritz, le président de la République a accordé une interview à la presse régionale, qui paraît ce mardi, dans laquelle il revient sur son projet européen et justifie son engagement en faveur de Nathalie Loiseau, tête de liste LaRem de Renaissance, dont le nom du chef de l'Etat apparaît sur la profession de foi diffusée depuis le 6 mai. "Toutes les autres listes en font un référendum contre le président de la République et le gouvernement. Il ne s'agirait pas que je sois le seul à ne pas pouvoir prendre la parole", a-t-il plaidé au cours de l'entretien, alors que la liste Renaissance est au coude-à-coude voire derrière le Rassemblement national dans les derniers sondages.