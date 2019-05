VIDÉO - Jordan Bardella soupçonné d'emploi fictifs : "Les Français ne sont pas dupes"

Les assistants parlementaires, une histoire qui revient en boucle autour du Rassemblement national depuis quelques temps. Fin avril, le magazine Challenges affirmait ainsi que Jordan Bardella figurait parmi la liste d'assistants d'eurodéputés soupçonnés par le Parlement européen de percevoir une indemnité de façon illégale. La tête de liste du parti d'extrême droite aux élections européennes a répondu à ces accusations, jeudi 9 mai, dans la matinale de LCI. Pas de quoi le déstabiliser. "Je vous répète ce que je vous ai dit, ce n'était pas un emploi fictif et je trouve ça hallucinant qu'il faille me justifier sur ce genre de choses alors qu'aucune enquête de justice ne me met en cause", a-t-il martelé.





Avant de soupçonner les médias d'instrumentaliser la campagne en cours. "Je veux bien qu'on essaie de faire de la mousse à deux semaines des européennes…" a déploré l'homme politique de 23 ans. Interrogé par la journaliste Amélie Carrouer sur d'éventuels responsables de ces fuites, Jordan Bardella a pointé du doigt les soutiens au parti d'Emmanuel Macron : "Des médias qui veulent peut-être sauver le soldat Loiseau ? Je pense qu'en démocratie, les seuls juges sont le peuple et la justice. Il n'y a rien dans ce dossier", a-t-il affirmé.