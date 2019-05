"L'Europe, stop ou encore ? " : "La Grande confrontation" entre Cohn-Bendit et Zemmour, c'est ce soir 20h45 sur LCI

A deux semaines des élections européennes du 26 mai et alors que commence la campagne officielle, LCI organise ce lundi une soirée débat événement : la "Grande confrontation" entre Daniel Cohn-Bendit et Eric Zemmour. L'ancien député européen croisera le fer avec le chroniqueur et essayiste sur un thème : "L'Europe, stop ou encore ?".





L'Europe est-elle une chance ou une impasse ? Six Français apporteront leurs contributions et leurs questions à ce débat animé par David Pujadas : un transporteur routier, un général, une étudiante, un directeur industriel, une juriste et un agriculteur. Six témoins qui partageront leur expérience et leur vision de l'Europe avec les 2 débatteurs sur les thèmes de l'identité européenne, de l'agriculture, de l'industrie, des frontières, de la défense, de la jeunesse ou encore des travailleurs détachés.