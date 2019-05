La grande confrontation : combien gagnent les députés européens et ont-ils le droit de cumuler plusieurs emplois ?

Au parlement, tous les députés touchent le même salaire. Depuis juillet 2018, cette rémunération est fixée à 8 757,70 euros bruts, soit 6 824,85 euros mensuels après l'impôt européen et les cotisations obligatoires. Les députés sont aussi soumis à l'impôt sur le revenu dans leur pays respectif. Les députés ne peuvent donc pas choisir leur propre rémunération et ne sont pas en mesure de le faire, explique le site du Parlement européen.





A cela s'ajoute une enveloppe de 320 euros par jour de présence à Bruxelles ou à Strasbourg. Cette "indemnité de séjour" doit couvrir les frais d’hôtel, les repas ainsi que tous les autres frais connexes. Pour la toucher, les députés sont dans l’obligation de signer un registre de présence. De plus, pour couvrir leurs frais d'activités ( location de bureaux, abonnements téléphoniques, achat d’ordinateurs, etc.), ils disposent d'une indemnité de 4513 euros par mois. Ces deux indemnités, sont réduites de moitié si les députés manquent plus de la moitié des votes par appel nominal les jours de vote en séance plénière. Et cela même s’ils sont présents et émergent.





Enfin, à la fin de leur mandat, les députés européens perçoivent une "indemnité transitoire" d’un montant égal à leur salaire, pendant un mois par année de mandat. La durée maximale de cette indemnité est de deux ans.