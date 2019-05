"La Grande confrontation" : Daniel Cohn-Bendit, l'homme qui susurre à l'oreille d'Emmanuel Macron

Son soutien libre, Daniel Cohn-Bendit va donc l'exprimer de l'extérieur après l'élection d'Emmanuel Macron. L'écologiste est régulièrement au téléphone avec le président de la République. Il n'hésite pas à s'exprimer à ce sujet dans les médias. Voire à dénoncer telle ou telle mesure qu'il désapprouve, de la politique migratoire de la majorité à certains choix économiques, comme celui de supprimer l'ISF, voire "le déficit d'intelligence politique" du gouvernement.





En septembre 2018, après la démission fracassante de Nicolas Hulot, son nom circule pour le remplacer au ministère de la Transition écologique. Daniel Cohn-Bendit n'hésite pas à mettre en scène son hésitation. Les deux hommes se retrouvent à l'occasion d'un long échange à l'Elysée, et c'est encore l'ex-soixante-huitard qui donne la conclusion dans une formulation surprenante : "On a décidé d'un commun accord que je ne serai pas ministre", annonce-t-il. Et d'expliquer : "J'étais divisé, je me suis dit : c'est le bon moment. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit 'pourquoi pas'. Le Président m'a dit : 'Si tu es ministre, tu perds ta personnalité, tu n'as plus cette liberté. Est-ce que tu veux cela ?' On est d'accord que c'est une fausse bonne idée."





Lors du fameux échange, les deux hommes évoquent aussi les élections européennes. Emmanuel Macron le verrait bien contribuer activement à cette campagne. Daniel Cohn-Bendit ne ferme pas la porte. Fin 2018, l'hypothèse qu'il conduise une liste LaREM revient à plusieurs reprises sur le tapis. Mais là encore, il dira non. "Je ne suis pas tenté", tranche-t-il en octobre sur France Info. "Ce n'est pas mon plan de vie. J'aurai 74 ans, plus cinq ans, ça ferait à la fin 79 ans. Le Parlement européen, c'est un défi intellectuellement mais c'est physiquement éprouvant".





Pour autant, au moment où la campagne de la tête de liste LaREM, Nathalie Loiseau, échoue à distancer celle du Rassemblement national, voici l'ancien activiste à nouveau appelé en renfort. On le trouve en meeting, le 6 mai, aux côtés de Pascal Canfin, pour vanter la vision écolo d'Emmanuel Macron. Et ce lundi soir, sur LCI, pour défendre sa vision de l'Europe face à son exact opposé, Eric Zemmour.