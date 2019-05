"La Grande confrontation" - Du RN à LR... Eric Zemmour, le polémiste que la droite et l'extrême droite courtisent

Une troisième place (en position hautement éligible donc) finalement confiée à l'ancien ministre Thierry Mariani, récemment passé de LR à une alliance avec le RN. Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour fait l'objet de tels appels du pied. Fin 2015, Marine Le Pen indiquait déjà qu'elle aurait bien vu figurer "ce type très courageux et très cultivé" dans son gouvernement si elle venait à accéder au pouvoir. C'était avant que le polémiste n'impute à la patronne de l'ex-FN son échec à la présidentielle, jugeant sa campagne trop "à gauche" et fustigeant "une incompétence crasse et une incapacité à prendre de la hauteur" lors de son débat d'entre deux tours avec Emmanuel Macron. Celui qui jugeait alors que Marine Le Pen était "le problème" du FN vient donc de refuser de figurer sur la liste RN pour les européennes.