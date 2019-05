"La grande confrontation" : l’Union Européenne doit-elle créer une banque pour le climat ?

Mais là, on voit bien que l’argent existe ! Alors redirigeons le vers la transition écologique et utilisons le pour relever le plus grand défi que l’humanité n’ait jamais eu à relever. Aujourd’hui, nous ne parlons pas de l’effondrement du système économique comme en 2008, nous parlons de l’effondrement des écosystèmes de la planète. Nous parlons de 140 millions de réfugiés climatiques en 2050, nous parlons de 400 millions de nouvelles personnes impactées par la rareté de l’eau potable et de bien d’autres catastrophes qui mettent notre société et notre civilisation en péril. Se donner les moyens d’être à la hauteur du défi climatique, c’est le projet du Pacte Finance Climat. Financer la transition écologique en Europe à l’aide de la création monétaire et d’un vrai budget européen.





La création d’une Banque du Climat, filiale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), pourrait accorder chaque année des prêts à taux zéros aux pays signataires à hauteur de 2% de leur PIB, qui seraient entièrement consacrés à financer la transition écologique.





Aujourd’hui j’ai 20 ans, et si tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour résoudre la crise climatique, alors le monde dans lequel je passerai le reste de ma vie sera bien pire que celui dans lequel je suis né. C’est pour cette raison que j’appelle chacun à utiliser tous les outils à notre disposition pour créer un monde écologiquement viable et socialement juste car c’est tous ensemble que nous réussirons à bâtir cette société !





Soyons ambitieux, soyons réalistes et soyons courageux, car il en va de l’avenir de la planète, et des gens qui sont dessus.