La grande confrontation sur LCI : 3 choses à savoir sur Nathalie Loiseau, tête de liste LaREM aux élections européennes

Nathalie Loiseau a raconté dans son livre, Choisissez tout (JC Lattès, 2014), l'éducation familiale qu'elle a reçue dans un milieu strict et favorisé séparant l'activité des garçons et celle des filles, au milieu des années 1960. Une éducation dans l'ombre de son frère, dont elle retenait les enseignements par procuration. "On me posait dans un coin et j'attendais. J'ai appris la poésie, le théâtre, l'anglais en écoutant mon frère se les faire enfoncer dans le crâne. Et comme on n'attendait rien de moi, ça rentrait tout seul", raconte celle qui a appris à lire "à 4 ans" et se mêlait des jeux des garçons quand on ne lui proposait que des poupées.





Fille de Claude Ducoulombier, banquier de profession, et de Josée Prat, Nathalie Loiseau a suivi les études secondaires au sein du réputé lycée Carnot, à Paris. Elève précoce et brillante, elle a obtenu son baccalauréat à l'âge de 16 ans. Elle s'est tournée vers les langues O', dont elle est sortie diplômée de chinois, après avoir fait ses classes à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a ensuite réussi son concours d'entrée au quai d'Orsay. Jeudi dernier, face à Marine Le Pen, la ministre affirmait avoir obtenu ses diplômes par le travail et l'effort, se distinguant ainsi de la présidente du RN qu'elle qualifiait "d'héritière".