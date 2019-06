Dans l’œil du cyclone, Laurent Wauquiez invité du 20H de TF1

Pour 70% des Français, il incarne mal la droite loin derrière Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron ou Nicolas Dupont-Aignan* ! Une semaine après la déroute de son parti aux élections européennes, et un catastrophique 8,48%, Laurent Wauquiez est dans l’œil du cyclone. Certains cadres veulent sa tête. "A sa place", Valérie Pécresse serait partie. Bruno Retailleau l'aurait incité, sans succès, à se démettre.





A l’Assemblée, des députés menacent de faire sécession. Et dans les rangs inférieurs, les critiques sur la ligne droitière sont de plus en plus vives. La déroute a délié les langues. "Le conservatisme sociétal et les questions identitaires seuls ne nous permettront jamais de gagner l'élection présidentielle", estime son vice-président Damien Abad. Beaucoup de cadres LR, y compris des soutiens, déplorent un management "solitaire", orchestré avec une petite équipe de collaborateurs fidèles, au premier rangs desquels son "très précieux" directeur de cabinet, Arnaud Beuron.