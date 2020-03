Mon avis citoyen : Logement, sécurité, propreté, transports... ce que révèle notre enquête sur les grands thèmes des élections municipales

Parmi les autres propositions récurrentes : le centre-ville piéton, ou encore, mieux le doté en places de stationnement, de manière à relancer le commerce de proximité, la réduction de la circulation et des nuisances associées, la création de nouveaux espaces verts au détriment des projets immobiliers, ou encore la régulation de la circulation des vélos et des trottinettes.

S'agissant des transports, la principale demande, toutes villes confondues, porte sur l'amélioration du réseau de transports en commun. Dans les agglomérations (Toulouse, Lille, Marseille), cette demande est souvent couplée avec celle visant à limiter la circulation automobile dans le centre-ville. Dans les villes plus petites, on observe également ce besoin d'un réseau de transport en commun, notamment dans les zones rurales mal desservies.

Manger mieux, oui, mais plus cher ? Si l'idée de mettre en place progressivement l'alimentation bio ou locale dans les cantines scolaires a largement fait son chemin - nombre de candidats aux élections promettent cette transformation sous le prochain mandat, appuyée par la loi Egalim -, l'hypothèse d'une hausse consécutive des tarifs divise les contributeurs.

Parmi les répondants, 47% seraient prêts à payer plus cher s'ils avaient la garantie d'une alimentation plus saine pour les enfants. 25% ne souhaitent pas payer davantage, et plus du quart des répondants n'exprime pas d'opinion sur le sujet.