Le Sénat l'auditionne dans l'affaire Benalla : qui est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée ?

Comme les autres membres du premier cercle d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler cumule les diplômes : Sciences Po, l’Essec et l'ENA, où il a été camarade de promotion des anciennes ministres Audrey Azoulay et Fleur Pellerin. Après avoir rejoint la direction du Trésor en 2000, il est devenu responsable de l'aéronautique et de la défense à l'Agence des participations de l'Etat, dont la fonction est d’incarner "l’Etat actionnaire, investisseur en fonds propres dans des entreprises jugées stratégiques par l’Etat, pour stabiliser leur capital ou les accompagner dans leur développement ou leur transformation", selon le site Internet de Bercy.