Plus longue, en partie virtuelle : une campagne du second tour au format inédit

Meetings, rassemblements, porte-à-porte, tractage dans la rue, opérations de vote... Tout ce qui compose une campagne électorale en temps normal va être profondément affecté, à l'occasion du second tour des municipales prévu le 28 juin, par la situation sanitaire et les mesures de précaution mises en oeuvre par les autorités.

"Un peu moins d'intensité, beaucoup plus de durée", a résumé le Premier ministre. Car si les candidats auront plus de temps pour démarcher les électeurs - le plafond de dépenses électorales sera augmenté en conséquence de 20% -, les consignes sanitaires leur imposent de mettre en sourdine les réunions physiques traditionnellement organisées lors d'un scrutin. L'exécutif, qui refuse de faire de la campagne "un facteur de circulation du virus", a en effet recommandé de privilégier les meetings virtuels - qui étaient apparus dès la campagne du premier tour.

Christophe Castaner a annoncé mercredi que le dépôt des candidatures en vue du second tour était fixé du 29 mai au 2 juin, et que la campagne officielle débuterait le 15 juin. Techniquement, les candidats en lice dans les quelques 5.000 communes concernées vont bénéficier de la plus longue des campagnes d'entre-deux tours, comme l'ont souligné à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur ainsi qu'Edouard Philippe.

Autre fait unique lors d'un scrutin : le caractère "réversible" de la campagne. L'exécutif a annoncé qu'en cas de nouvelle dégradation sur le front de l'épidémie, il pourrait décider à nouveau d'annuler le scrutin prévu le 28 juin, après avis du Conseil scientifique, dans les 15 jours précédent l'élection.

Un scénario qui sera anticipé sur le plan législatif. Le ministre de l'Intérieur a annoncé mercredi que deux projets de loi seraient présentés, le premier prévoyant l'annulation du second tour et l'organisation d'un nouveau scrutin (1er et 2e tour) avant janvier 2021, le second encadrant un report des élections sénatoriales qui doivent en principe avoir lieu en septembre 2020.