Municipales : à Montpellier, les protagonistes d'une élection pas comme les autres

Il faut dire que, pour un spectateur novice, la pièce qui se joue dans cette métropole de 460.000 habitants a de quoi dérouter. Pas moins de 14 listes avant le premier tour, plus de 65% d'abstention et une triangulaire à l'arrivée qui promet de faire des étincelles : un riche homme d'affaires allié à deux candidates de gauche et un comique incontrôlable, un maire sortant isolé avec 19,11% des voix au premier tour, et un candidat socialiste qui a réalisé l'union de la gauche a minima.

"On est chez les fous !" Le constat de Patrick Vignal, largement battu lors du premier tour des élections municipales à Montpellier avec 6,10% des suffrages, est amer. "Je l'avoue, j'ai un peu honte pour ma ville", ajoute le député LaREM quand on lui demande de commenter le paysage politique montpelliérain à l'approche d'un second tour pour le moins incertain.

L'objet politique qui attire tout les regards, bien au-delà de Montpellier, c'est cette surprenante alliance dévoilée à l'issue du dépôt des listes pour le second tour. L'homme d'affaires Mohed Altrad, 31e fortune française, patron du groupe industriel Altrad et du club de rugby Montpellier HR, a rebondi sur son score du premier tour (13,30%) pour s'allier avec trois listes, dont deux sont nettement estampillées à gauche. Une alliance qui "couvre un spectre très large et représentatif de la société", se réjouissait mardi le milliardaire d'origine modeste. Entré sur la scène politique l'an dernier avec la promesse de "prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche", Altrad, qui prônait en 2016 la suppression des prud'hommes - de quoi faire tousser à gauche de la gauche - a mené jusqu'ici une campagne axée sur l'emploi et le social.

A ses côtés, Clothilde Ollier, infirmière, militante écolo et syndicaliste CGT dont le parcours a été singulièrement chaotique depuis le lancement de la campagne. Il semble loin, le temps où, tête de liste EELV, elle caracolait en tête des sondages et laissait espérer aux écologistes la conquête de cette grande métropole. Le 18 janvier dernier, l'état-major écolo lui a retiré cette investiture, lui reprochant d'avoir massivement recruté ses colistiers parmi des militants LFI. S'en est suivie une brève bataille juridique autour de l'utilisation du logo EELV, puis une candidature indépendante soutenue par une partie des Insoumis locaux. "En travaillant avec Mohed Altrad, il nous a offert les garanties maximales de pouvoir cogérer, travailler ensemble pour promouvoir l'écologie", assurait la candidate après l'accord, vantant l'union des "énergies citoyennes" pour "bâtir enfin un autre modèle de ville et en finir avec le système en place". Un choix qui, malgré tout, a fait exploser l'équipe de campagne. Dans une lettre commune, 41 colistiers, dont des proches de LFI, ont dénoncé une "trahison".

L'autre alliée estampillée à gauche, Alenka Doulain, à la tête d'un mouvement citoyen baptisé "Nous Sommes", était soutenue par LFI au premier tour. La candidate a justifié le grand écart en assurant que l'alliance avec l'homme d'affaires serait celle de "l'écologie populaire pour tous contre les tambouilles politiciennes du vieux monde."