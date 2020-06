Municipales à Paris : Agnès Buzyn engagée dans une fin de campagne compliquée

La candidate, investie par LaREM après la défection surprise de Benjamin Griveaux en février dernier, avait déjà eu une campagne de premier tour compliquée : un petit mois de campagne seulement pour faire sien le projet de son prédécesseur et tenter de convaincre les électeurs parisiens, sur fond de contestation sociale contre une réforme des retraites qu'elle portait elle-même, et bien sûr de crise sanitaire.

L'objectif est de tenter de sauver ce qui peut l'être en remobilisant cet électorat macroniste qui semblait si majoritaire en 2017 dans la capitale. "Je souhaite mobiliser ceux qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 et veulent sa réélection", déclarait-elle lundi lors d'une tournée dans le 18e arrondissement, selon des propos rapportés par Le Monde . "S’ils votent pour moi, ils marquent leur soutien au président de la République et au gouvernement, qui fait un travail absolument remarquable, notamment face à la crise économique. S’ils votent pour Anne Hidalgo ou Rachida Dati, ils appuient des candidates qui se mettront en travers de la route d’Emmanuel Macron en 2022."

Les propos d'Agnès Buzyn sur cette campagne du premier tour devenue "un cauchemar", et affirmant avoir prévenu très tôt l'exécutif du danger d'une épidémie de coronavirus, ont eu des effets qui se font encore sentir à quelques jours du second tour, le 28 juin.

Consciente de ne plus pouvoir remonter la pente d'ici le 28 juin - 28 points la séparent désormais d'Anne Hidalgo -, Agnès Buzyn veut aller au bout de cette pénible campagne, quand bien même des soutiens de Rachida Dati la pressent de céder la place à la candidate LR pour laisser une chance à cette dernière.

L'objectif, pour l'ancienne ministre, est de préparer la suite. Tenter de conserver les 5e et 9e arrondissements, et parvenir à construire une opposition viable au Conseil de Paris en vue des prochaines élections municipales. "Dans six ans, ce sera moi !", a-t-elle fait savoir au Monde. "J’ai quitté un très beau poste pour faire de la politique, ce n’est pas pour arrêter de sitôt. Je serai là dans six ans !"