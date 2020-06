Municipales à Paris : Cédric Villani ne rejoindra ni Anne Hidalgo, ni Agnès Buzyn

Finalement, c'est non. Au terme de longues tractations à la veille de la date limite de dépôt des listes en vue du 28 juin, Cédric Villani a annoncé qu'il ne passerait pas d'alliance avec la maire sortante Anne Hidalgo ou la candidate LaREM Agnès Buzyn.

"Il n'y aura pas d'accord d'appareil global, pas d'alliance avec l'une ou l'autre des formations politiques qui me l’ont proposé", a tranché le député ex-LaREM de l'Essonne dans un entretien au Parisien. Ce dernier n'a "pas senti les garanties suffisantes" dans le camp de la maire socialiste, et déplore "un certain flottement" du côté d'Agnès Buzyn, revenue sur la scène politique après deux mois de silence et des propos sur l'épidémie qui avaient laissé des traces.