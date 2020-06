Municipales à Paris - Sondage exclusif : Anne Hidalgo arriverait largement en tête au second tour

A six jours du second tour, le scénario semble se préciser à Paris. D'après notre sondage Harris Interactive-Epoka pour LCI*, Anne Hidalgo et ses alliés arriveraient largement en tête le 28 juin prochain, avec pas moins de 45% des intentions de vote, loin devant la candidate LR Rachida Dati (35%) et la candidate LaREM Agnès Buzyn, qui dévisse avec 17% d'intentions de vote (elle avait recueilli 17,3% des suffrages au premier tour).

La maire socialiste de Paris bénéficie notamment d'un très bon report de voix des électeurs de David Belliard (EELV), qui s'est rallié à elle entre les deux tours, 75% d'entre eux s'apprêtant à lui donner leur suffrage. Elle bénéficie par ailleurs d'une partie des voix qui s'étaient portées sur Cédric Villani au premier tour, soit 43% de ces électeurs. En outre, les Parisiens qui se détournent d'Agnès Buzyn se répartissent à égalité entre Anne Hidalgo et Rachida Dati.

A noter que la liste de Florence Berthout dans le Ve arrondissement étant étiquetée union de la droite par le ministère de l’Intérieur, ses intentions de vote ont été attribuées à Rachida Dati, alors qu'elle faisait campagne au nom de LaREM au premier tour.