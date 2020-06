Municipales : à Perpignan, l'heure de vérité pour le RN face à un front républicain fragile

La quatrième sera-t-elle la bonne pour Louis Aliot ? Dans la dernière ligne droite avant le second tour des municipales, le Rassemblement national y croit plus que jamais. Si son candidat doit affronter, comme en 2014, un front républicain réuni derrière la candidature du maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), ce rassemblement hétéroclite semble cette fois bien plus fragile.

Les deux autres candidats qualifiés au premier tour, Romain Gros (LaREM) et Agnès Langevine (EELV) se sont tous deux retirés de la course pour tenter d'empêcher une victoire du RN dans cette ville. Mais ces soutiens de circonstance semblent très incertains. En témoigne le ralliement récent de trois colistiers de Romain Gros à la candidature de Louis Aliot, parmi lesquels l'influent Alain Cavalière, ex-président du tribunal de commerce de la ville.

Le symbole est fort : avec ses plus de 120.000 habitants, Perpignan serait, en cas de succès de Louis Aliot, la plus grande commune française (hormis Toulon entre 1995 et 2001) à passer dans le giron du parti de Marine Le Pen, qui lorgne déjà sur la présidentielle de 2022. La commune des Pyrénées-Orientales constituerait une belle prise pour le mouvement, en l'absence de réelle "vague bleu marine" lors de ces municipales.