Municipales : battue, Agnès Buzyn n'aura pas de siège au Conseil de Paris

Entre la dissidence de Cédric Villani (qui ne sera pas davantage conseiller de Paris) envers le parti de la majorité et l'affaire Griveaux, irradié en pleine campagne après la diffusion de vidéos intimes, Agnès Buzyn s'était lancée dans la course à la mairie de Paris le 16 février avec du plomb dans l'aile. Sans compter les propos explosifs que l'ancienne ministre a pu tenir, comme lorsqu'elle avait qualifié de "mascarade" la tenue du premier tour des municipales, en pleine crise sanitaire. D'autres personnalités de la majorité, présentes sur les listes de la majorité à Paris, ne s'en sont pas mieux sorties : les secrétaires d'Etat Marlène Schiappa et Agnès Pannier-Runachier, ont été sèchement battues dans les 14e et 16e arrondissements. Elles ne seront même pas conseillères d'arrondissement.