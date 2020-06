Municipales : comment donner procuration pour le second tour

MODE D'EMPLOI - Ce dimanche 28 juin, les électeurs ont rendez-vous dans les bureaux de vote pour le second tour des élections municipales. Les conditions de procurations ont été assouplies par le gouvernement.

Plus de trois mois après le premier tour, les électeurs s’apprêtent ce dimanche à aller voter pour le second tour des élections municipales. En ce contexte si particulier et alors que le virus du Covid-19 circule toujours, les autorités françaises ont assoupli les conditions de procurations pour permettre au plus grand nombre de pouvoir voter lors de ce second tour. A noter que les procurations établies pour le 22 mars 2020, date initiale du second tour, restent valables pour le 28 juin prochain.

Un électeur peut être porteur de deux procurations

Premier assouplissement, un électeur "peut être porteur de deux procurations établies en France, contre une auparavant sauf lorsque celle-ci était établie à l'étranger". De plus, si un électeur ne peut pas de déplacer en raison de l’épidémie de Covid-19, il peut, par courrier, téléphone ou courrier électronique, demander au commissariat ou à la gendarmerie "de venir à leur domicile pour établir leur procuration". "Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer sans avoir à fournir un justificatif. Le jour où la procuration est recueillie à domicile, les électeurs et les personnels de police portent un masque de protection", indique le service public. Ces deux mesures font parties des dispositions exceptionnelles mises en place pour le second tour, mais d’autres facilités ont été adoptées de façon pérenne concernant les procurations. Cette demande de procuration peut s'effectuer partout sur le territoire, et pas seulement à l'endroit où la personne qui détient la procuration va voter.

L’électeur n’a par ailleurs désormais plus besoin d’une attestation sur l’honneur pour justifier la raison de son absence, alors qu’un nouveau formulaire est désormais disponible. Seule une pièce d'identité est nécessaire, celle de l'électeur, et non celle de la personne qui est porteuse de la procuration. Il faut cependant connaître la date de naissance et l'adresse de la personne à qui vous donnerez votre procuration. Alors qu'auparavant la demande de procuration devait être remise uniquement dans une gendarmerie, un tribunal, un commissariat ou encore une ambassade ou un consulat à l’étranger, elle peut désormais être déposée"dans un lieu accueillant du public défini par arrêté du préfet" : commissariat, gendarmerie évidemment mais aussi tribunal ou centre des impôts. Les électeurs ont jusqu'à la fin de la semaine pour réaliser leurs procurations.